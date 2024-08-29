TÜRMOB yönetiminin enflasyon muhasebesi uygulamasındaki tavrını eleştiren Seçkin Aktürk, kurumun önce bu uygulamayı destekleyip ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmasını sert bir dille eleştirdi. Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tutumunu ise “akıllıca” olarak nitelendirdi.

TÜRMOB’un tutarsız tavrı

Seçkin Aktürk, TÜRMOB yönetiminin enflasyon muhasebesi konusunda önce alt yapılarının hazır olduğunu açıklayıp, uygulamanın yürürlüğe girmesini savunduğunu, ancak daha sonra gelen tepkiler üzerine geri adım attığını belirtti. “Meslektaş hazır mıydı, esnaf hazır mıydı, sanayici işadamı hazır mıydı?” sorularını soran Aktürk, TÜRMOB’un bu durumu öngöremediğini ve meslektaşlarının yanında durmak yerine önce destek verip sonra geri çekilmesini eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararlılığı

Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in TÜRMOB’un çelişkili tavrına rağmen enflasyon muhasebesi uygulamasını kararlılıkla savunmasını takdir etti. Aktürk, Şimşek’in TÜRMOB’un taleplerine boyun eğmediğini ve uygulamanın geri çekilmesi için yapılan baskılara karşı direndiğini vurguladı. “TÜRMOB’u değil, sanayici ve işadamlarını dinliyorum” diyerek Bakan Şimşek’in enflasyon muhasebesi konusunda geri adım atmadığını ifade eden Aktürk, bu durumu “akıllıca” bir strateji olarak değerlendirdi.

Aktürk, TÜRMOB’un bu süreçte itibar kaybına uğradığını belirterek, kurumun bu tür tavırlardan kaçınması gerektiğini savundu. İzmir milletvekili olan meslektaşın durumu “çorbada tuzum var” tavrıyla ele almasını ise “reklam kokan hareketler” olarak nitelendirdi ve eleştirdi. Aktürk, bu tür tutarsızlıkların meslek camiasında kabul görmeyeceğini ve güven kaybına yol açacağını dile getirdi.