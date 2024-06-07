Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında Seçmen Eğilimleri araştırması gerçekleştirdi. 240 noktada 2 bin 36 kişiyle yapılan Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri araştırmasına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 33,9; Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 31,4 oy alıyor.

Araştırmaya göre bu pazar seçim olsa “kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılmış” haliyle partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 33,9

AKP 31,4

DEM Parti yüzde 9,7

MHP yüzde 8,3

İYİ Parti yüzde 4,7

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,4

Zafer Partisi yüzde 3,7

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,2

Diğer 2,7