İSTANBUL (AA) - Securitas Türkiye, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye listesinde 359'uncu sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl aynı listede istihdama destek veren firmalar arasında 12'inci sırada yer alan şirket, bu yıl 22 bine aşkın çalışanı ile en fazla istihdam yaratan 11'inci şirket oldu.



Geçen yıl Fortune 500 genel sıralamasında 443'üncü sırada yer alan Securitas Türkiye, 359'uncu sırada yerini aldı. Satışları en çok artan 50 firma arasında ise 34'üncü sırada yer aldı.

Bu yıl 90'ıncı yaşını kutlayan Securitas Türkiye, 44 ülkede dünyayı daha güvenli hale getirebilmek için geleceğin güvenliğine yön veriyor. Şirket, Türkiye'de ise 81 ilde bilgi, insan ve teknoloji entegrasyonu ile segmentlere özel güvenlik çözümleri sunuyor.

"Securitas Çalışanıdır" mottosu ile Türkiye'de istihdama katkı sağlayan firmalar arasında yer alan Securitas Türkiye listede sadece güvenlik hizmeti sunan tek firma olma özelliğini de taşıyor. Son yıllarda insan kaynağı bulmakta en çok zorlanan sektörlerden birisi güvenlik de olsa 2024 senesinde de Fortune 500'ün çalışan sayısı en yüksek şirketler arasında yerini yine başlarda almayı hedefliyor.

Dijital İnsan Kaynakları uygulamalarında özellikle yapay zeka kullanarak doğru kişiyi, doğru projede istihdam etmesi, çalışanlarının gelişimlerine yön verecek eğitim programlarıyla kalite yüksek çalışanları sektöre kazandırması ve kariyer yolculuğunda çalışanlara başarı hikayeleri yazacakları fırsatlar sunması, Securitas Türkiye’nin sürdürülebilir insan kaynağı ve başarı yönetimini destekliyor.

Güvenlik sektöründe birçok ilke imza atan Securitas, insanlı güvenlik, itfaiye hizmetleri, güvenlik teknolojileri, uzaktan izleme hizmetleri, risk yönetimi ve danışmanlık, kontrol ve destek hizmetleri ile 360 derece güvenlik çözümleri sunuyor.