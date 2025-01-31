Başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan filmiyle gündeme gelen Seda Bakan ve Hadise’nin arasının açıldığı iddiaları sosyal medyada konuşuluyordu. Gala gecesinde dikkat çekmemek adına aynı elbiseyi tercih eden ikili, programlarda dostluklarını öne çıkarmıştı. Ancak Seda Bakan’ın sosyal medyada bir eleştiri yorumunu beğenmesi, ikili arasındaki ilişkinin gerildiği iddialarını güçlendirdi.

"Bizim dostluğumuz sette başlamadı!"

Çıkan haberler sonrası Seda Bakan’dan açıklama gecikmedi. Ünlü oyuncu, "Hiç öyle bir şey yok. Ben Hadise’yi çok seviyorum. Biz birbirimizin samimiyetine inanıyoruz. Arkadaşlığımız setten önce başladı. Bu tür yorumlar önemli değil, beğenen izler, beğenmeyen izlemez." diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Hadise cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, Seda Bakan’ın bu sözleri ikili arasındaki dostluğun devam ettiğinin göstergesi olarak yorumlandı.