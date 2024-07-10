İki çocuk annesi olan Bakan, dünyaca ünlü bir markaya ait, derin göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Fenomenler Ne Giymiş hesabında yer alan bilgilere göre, elbisenin fiyatı tam 80 bin TL.

Galanın Yıldızı

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altınorak, Rıza Kocaoğlu ve Boncuk Yılmaz gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi, 11 Temmuz'da yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin dün akşam yapılan galasında ise şıklık yarışı yaşandı.

Dizide deli dolu kişiliğiyle tanınan Leyla karakterini canlandıran Seda Bakan, galada siyah göğüs, bel ve bacak dekolteli bir elbise giydi. Elbisenin yırtmacındaki çiçek detayları ve Bakan'ın topuz yaptığı saçları ile kırmızı ruju, geceye damga vurdu. 80 bin TL'lik bu özel elbise, Bakan'a çok yakıştırıldı ve büyük beğeni topladı.

Fiziğine tam not

İki çocuk annesi olan Seda Bakan, galada sergilediği fit vücudu ile de dikkat çekti. Oyuncu, sosyal medya ve basında "Çok yakışmış" ve "Manken gibi olduğu için güzel olmuş" yorumları aldı. Şıklığı ve zarafetiyle göz dolduran Bakan, gecenin en konuşulan isimlerinden biri oldu.