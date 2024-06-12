DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat fiyatlarına karşı sert bir tepki gösterdi. Ösen, hükümetin tarım politikalarının çiftçiyi kuru soğana mahkum ettiğini savundu ve çiftçilere yönelik çözüm önerilerini sıraladı.

Ösen'in eleştirileri, TMO'nun 2024 yılı hububat fiyatlarının açıklanmasının ardından geldi. Milletvekili Ösen, bu fiyat artışlarının tarım sektörünü ve çiftçiyi mağdur ettiğini ifade etti. Üretim maliyetlerinin karşılanamayacak düzeyde olduğunu vurgulayan Ösen, hükümetin tarım politikalarının çiftçileri kuru soğana mahkum ettiğini dile getirdi.

DEVA Partisi olarak hükümete çözüm önerilerini sunduklarını belirten Ösen, çiftçilerin mazot ÖTV'sinin geri verilmesi, çiftçi borçlarının en az 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesi ve gübre maliyetinin yüzde 50'sinin destek olarak geri verilmesi gerektiğini söyledi. Tarımdaki geri gidişin önlenmesi için bu önlemlerin alınması gerektiğini savunan Ösen, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıların çözümü için hükümetin acil adımlar atması gerektiğini vurguladı.

TMO'nun 2024 yılı hububat fiyatlarının açıklanmasının Cumhurbaşkanı tarafından duyurulmamasını eleştiren Ösen, bu durumun çiftçiyi endişeye sevk ettiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda buğday alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı tarafından duyurulduğunu hatırlatan Ösen, bu yıl ise sessiz sedasız kamuoyuna duyurulduğunu söyledi. Bu durumun çiftçilerin geleceği için endişe verici olduğunu dile getiren Ösen, iktidar partisinin milletvekillerine çağrı yaparak bu konuda açıklama yapmalarını istedi.

Ösen, ekonomik kriz ve enflasyonist ortamın tarım sektöründe de etkili olduğunu belirterek, tarımsal üretimin yavaşladığını ve çiftçilerin belini büken meselelerin çözümünün acil olduğunu söyledi. Son 10 yılda buğday ekim alanlarının yüzde 15 azaldığını belirten Ösen, tarım politikalarının uzun dönemli sonuçlarına dikkat çekti.

Milletvekili Ösen'in açıklamaları, tarım sektöründeki fiyat artışları ve çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar üzerine önemli bir gündem oluşturdu. Ösen'in eleştirileri, hükümetin tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.