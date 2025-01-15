Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Seda Özkan ve eşi Nisan Hakan Özkan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez bebek beklediklerini duyurmuştu. Ancak çift, üzücü bir haberle takipçilerini üzüntüye boğdu. Seda Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bebeklerinin kalbinin durduğunu açıkladı.

"Bebeğimizin kalbi durdu"

Seda Özkan, yaşadıkları acıyı şu sözlerle paylaştı: “Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak iyi gelecek bizlere.” Özkan, acı kaybına rağmen ailesiyle birlikte bu zor süreci atlatmayı umuyor.

Seda Özkan ve Nisan Hakan Özkan çifti kimdir?

Seda Özkan, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla tanınırken, eşi Nisan Hakan Özkan da karikatürist ve senarist olarak bilinir. Nisan Hakan Özkan, Uykusuz dergisinde çalışmış ve birçok televizyon projesinde senaristlik yapmıştır.