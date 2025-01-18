Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan’ın, Dubai'ye yerleşeceği ve Sarıyer'deki lüks villasını satacağına dair çıkan iddialar, gündeme bomba gibi düştü. 2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren Sayan, hakkındaki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Seda Sayan, son dönemde Dubai’ye taşınacağına dair söylentilere yanıt verdi. 61 yaşındaki şarkıcı, "Sarıyer'deki villamı satmak gibi bir planım yok. Hakkımda çıkan haberler doğru değil" diyerek, spekülasyonlara son noktayı koydu.

Sayan’ın, Dubai'ye yerleşme kararının, özel bir kozmetik firmasıyla yaptığı anlaşma kapsamında olduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak ünlü isim, evini satma veya yurtdışına yerleşme gibi bir planının bulunmadığını vurguladı.