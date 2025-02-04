İstanbul'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç verip, ödeme yapamayanları ölümle tehdit ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda ünlü sanatçı Seda Sayan'ın adı da geçti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Seda Sayan'ın imzaladığı 7,5 milyon liralık bir senet bulundu. Bunun üzerine, Sayan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Tefecilik ve tehdit suçlamaları

Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bir kişinin ısrarla rahatsız edilmesi ve tehdit edilmesi üzerine başlattığı inceleme sonucunda düzenlendi. Şüphelilerin, borçlarını ödeyemeyen kişileri ölümle tehdit ederek zorla para almaya çalıştıkları belirlendi. Yüksek faizle borç para veren ve ödeyemeyenleri tehdit eden şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

Seda Sayan'ın ifadesi alındı

Aramalar sırasında Seda Sayan'ın imzasının bulunduğu senet ortaya çıkarken, ünlü sanatçı da bu olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Sayan’a, eşi Çağlar Öktem ve avukatı da eşlik etti. Sayan, suçlamalarla ilgili detayları anlatırken, tüm gelişmeler merakla takip edildi.

Şüpheliler ise tefecilik ve nitelikli tehdit suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.