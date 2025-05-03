Türk Pop müziğinin sevilen ismi Seda Üren, yeni teklisi ‘Güle Güle Sana’yı 24 yıl sonra bir kez daha sevenleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. 2001 yılında fırtına gibi esen ve unutulmaz hitler arasında yerini alan şaheseri Üren, Afro Trap dokunuşuyla yeniden coverladı. Rap müziğin parlayan yıldızlarından Burak King ile güçlerini birleştirerek, eski ve yeni nesli bir araya getiren Üren, müzik listelerinde başı çekmeye aday.

Seda Üren ve Burak King’in efsane yorumu duygusal ve romantik şarkıların güçlü kalemi Hakan Altun’un sözleriyle buluşunca başa sarıp tekrar tekrar dinlenilecek bir eser ortaya çıktı. Osman Çetin’in dinamik aranjesiyle bambaşka bir kimlik kazanan ‘Güle Güle Sana’ baharda yazı getirecek. Şarkının enerjisini zirveye taşıyan etkileyici klibin yönetmen koltuğunda ise Onur Oğuz oturuyor. Seda Üren’in güçlü duruşunu, Burak King’in karizmatik enerjisini ve Afro Trap ritimlerinin dinamizmini yansıtan klip, izleyenleri ekrana kilitleyecek.