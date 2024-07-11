İSTANBUL (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Stargate Yetenek Programı kapsamında üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine iş deneyimi kazandırıyor.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yaklaşık üç aydır devam eden Stargate Yetenek Programı kapsamında değişime ve yeni nesil fikirlere açık üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine mezuniyet öncesi sektörü tanıtarak iş deneyimi kazandırmaya devam ediyor.



Mart ayında başlayan ve eylüle kadar devam edecek Stargate Yetenek Programında genç mühendisler yaklaşık üç aydır yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.



Şirketin genç yeteneklere yönelik başlattığı ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen programda, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'den katılım sağlayan elektrik, elektrik ve elektronik mühendisliği ile endüstri mühendisliği öğrencileri, sektörü tanıma ve iş deneyimi kazanma fırsatını elde ediyor.

Elektrik dağıtım sektörü süreçlerini yakından takip eden genç mühendisler, SEDAŞ'ın idari departmanlarının da dahil olmasıyla kapsamlı oryantasyon programlarını başarıyla yürütüyor.



Eylül ayında kendi projelerini hazırlamaya başlayacak katılımcılar, edindikleri deneyimlerden esinlenerek projelerini SEDAŞ yöneticilerine sunacak. Bu projeler, öğrencilerin sektördeki yenilikçi fikirlerini ve iş süreçlerine dair çözüm önerilerini içerecek.

Genç yetenekleri destekleyerek geleceğe hazırlamayı amaçlayan ve uygun boş pozisyon oluşması durumunda istihdam imkanı sunan SEDAŞ, Stargate Yetenek Programı'yla gençlerin kariyer yolculuklarına sağlam bir temel oluşturmak ve sektördeki deneyimlerini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor.