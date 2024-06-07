Suç örgütü lideri Sedat Peker, bir davada daha ceza aldı. Avukatı Ersan Barkın, mahkeme kararının tebligat yapılmadan ve müvekkilinin savunması alınmadan verildiğini söyleyerek "CMK'ya aykırılığı zaten açık da, Anayasa ve AİHS'deki savunma hakkı düzenlemelerini yerle bir ettiği de ortada" dedi.

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, üç yıl önce çeşitli kurum ve isimlerle ilgili ifşalarda bulunmuştu. Bu ifşalardan biri de SADAT ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a yönelikti. Peker, Tarhan’ın özel savunma danışmanlık şirketi SADAT’la bağlantısı olduğuna dair belgeler paylaşmış ve psikolojik harp üzerine çalışmalar yaptığını öne sürmüştü. Tarhan ve SADAT bu iddiaları yalanlamıştı.

İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Peker'in "Ajan da kahpe de sizin gibi münafık hırsızlardan çıkar" şeklindeki tweet'i nedeniyle dava açtı. Duruşmada savcı, Peker’in hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Peker’in avukatı ise "Doğrudan müştekiyi hedef aldığına ilişkin bir ibare yoktur. Müvekkilin ifadesinin alınmasını talep ederiz" dedi. Ancak mahkeme, mevcut delil durumunu dikkate alarak ifadenin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti.

"Tebligat olmadan hüküm kuruldu"

Mahkeme, Peker’e hakaret suçundan dolayı para cezası verdi. Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada tebligat yapılmadan ve savunma hakkı tanınmadan hüküm kurulmasını hukuka aykırı bulduğunu belirtti: "Bu dava, Sedat Peker'in e-devletinde görerek dahil olmaya çalıştığımız bir dava. Kendisinin 5 yıldır Türkiye'de olmadığı, herkes tarafından bilinmekte iken, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan bir kişiyi mahkemenin basit yargılama usulüyle savunmaya davet etmesi ve sonrasında tebligat bile yapmadan, savunma hakkını kullandırmadan hüküm kurması nasıl açıklanır bilmiyorum."

"Yasalara açıkça aykırı"

Barkın, kararın CMK'ya aykırılığının açık olduğunu, Anayasa ve AİHS'deki savunma hakkı düzenlemelerini ihlal ettiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Cezanın para cezası olması hukuka aykırılığı hafifletmiyor. Bugün yaşadığımız, Sedat Peker'in en basit bir hakaret dosyasında bile, yokluğunda mahkumiyet hükmü kuran bir düzen."