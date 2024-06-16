Peker, ihtiyaç sahiplerine yönelik kurban bağışında bulundu ve bu bağışın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada hızla yayıldı

Bir dönem AKP mitinglerinde boy gösteren Sedat Peker, daha sonra YouTube'da yayınladığı ifşa videolarıyla büyük ses getirmişti. Bu kez, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yaptığı bağışlarla adını yeniden duyurdu.

"Reis Sedat Peker Kurban Bağışı 2024" yazılı afişlerin önünde onlarca kurbanlık hayvanın yer aldığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.