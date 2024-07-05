İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde aralarında bir çocuğun da bulunduğu 33 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.30'da Seferihisar ilçesi açıklarında hareket hâlinde olan bir lastik botun içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurarak biri çocuk 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.