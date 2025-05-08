Seferihisar Belediyesi’nin Mayıs ayı meclis toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırı oybirliğiyle kınandı. CHP Grup Başkanvekili Vedat Gültekin, yaptığı açıklamada bu saldırının yalnızca bir şahsa değil, demokrasiye ve toplumsal barışa yöneldiğini ifade etti.

“Şiddet siyasetin bir parçası olamaz”

Toplantıda söz alan CHP Grup Başkanvekili Vedat Gültekin, CHP Grubu adına okuduğu bildiride, “Bu saldırı yalnızca Genel Başkanımıza değil, partimizin temel değerlerine, demokrasimize ve toplumsal barışımıza yöneliktir. Şiddet, hiçbir koşulda siyasetin bir parçası haline getirilemez ve asla meşrulaştırılamaz” ifadelerini kullandı.

Haziran oturumu bayram öncesi yapılacak

Toplantının sonunda, Haziran ayı olağan meclis toplantısının Kurban Bayramı öncesine alınmasına karar verildi. Buna göre bir sonraki oturum, 2 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.