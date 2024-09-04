Seferihisar Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar, 11 Eylül'de gerçekleşecek ve halkın yoğun katılımıyla unutulmaz anlara sahne olacak.

Işın Karaca'dan Unutulmaz Konser

Kurtuluş Günü kutlamalarının en heyecanla beklenen anlarından biri, ünlü sanatçı Işın Karaca'nın sahne alacağı konser olacak. Seferihisar Pazar Yeri Otoparkı'nda saat 20.30'da başlayacak olan konser, Karaca'nın sevilen şarkılarıyla coşkuyu doruğa çıkaracak. Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlik, Seferihisar’ın kurtuluş gününe ayrı bir anlam katacak.

Kutlamalar Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni ile Başlayacak

Kutlama programı, sabah saatlerinde Seferihisar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek resmi törenle başlayacak. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla açılış yapılarak, Kurtuluş Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapılacak.

Belediye Başkanı Yetişkin'den Davet

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 102. kurtuluş yıl dönümü için özel bir program hazırladıklarını belirtti. Başkan Yetişkin, "11 Eylül’ü büyük bir coşku ile kutlayacağız. Bu anlamlı günü tüm vatandaşlarımızla birlikte yaşamak ve kurtuluşun ruhunu hep birlikte hissetmek istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar’ın kurtarıcısı Çolak İbrahim Paşa ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı mirası sonsuza dek koruyacağız. Tüm halkımızı bu coşkulu kutlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

102 Yıllık Gurur

Seferihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında, Seferihisarlılar bir kez daha milli birlik ve beraberliğin önemini kutlayarak hatırlayacak. Etkinlikler, ilçenin her köşesinde aynı coşku ve gururla yaşanacak.

Seferihisar halkı, 11 Eylül’de düzenlenecek etkinliklerle tarihine sahip çıkacak ve bu özel günü büyük bir heyecanla kutlayacak.