Toplantıda, Seferihisar ilçesinin mevcut sorunları, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçenin genel durumu hakkında bilgilendirme yaparak, hayata geçirilen projeler ve planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler sundu. Alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, turizm potansiyelinin artırılması ve sosyal projeler toplantının öne çıkan konuları arasındaydı.
Doğal güzelliklerin korunması
Toplantıda, özellikle ilçenin doğal güzelliklerinin korunması ve sürdürülebilir turizm politikalarının geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Danışma Kurulu üyeleri, Seferihisar'ın geleceğine yönelik katkılarını ve önerilerini paylaştılar.
Seferihisar'ın Danışma Kurulu şu üyelerden oluşmaktadır:
- Ali Taşkın
- Atilla Şensoy
- Berkant İncekara
- Deniz Tolga İnci
- Dilek Değerlioğlu
- Gürcan Türker
- Hüseyin Ercan
- Kürşat Cebeci
- Mehmet Şenel
- Mehmet Ecer
- Namık Torun
- Nüvit Hoca
- Osman Kocaman
- Osman Ürkmez
- Şadiye Kolat
- Tayfun İlhan
- Tijen Tüte
- Türker Çınar
- Türker Eşiyok
- Yavuz Koçoğlu
- Yusuf Fidan
- Yusuf Vehpi Tarhan