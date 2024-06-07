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Seferihisar'ın Danışma Kurulu şu üyelerden oluşmaktadır:

Toplantıda, özellikle ilçenin doğal güzelliklerinin korunması ve sürdürülebilir turizm politikalarının geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Danışma Kurul u üyeler i, Seferihisar'ın geleceğine yönelik katkılarını ve önerilerini paylaştılar.

Toplantıda, Seferihisar ilçesinin mevcut sorunları, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçenin genel durumu hakkında bilgilendirme yaparak, hayata geçirilen projeler ve planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler sundu. Alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, turizm potansiyelinin artırılması ve sosyal projeler toplantının öne çıkan konuları arasındaydı.

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