Seferihisar Belediyesi, Halkla Iletişim Köprüsü Kurdu

Seferihisar Belediyesi, ilçe sakinleri ile daha etkin iletişim ve iş birliği sağlamak amacıyla düzenli olarak danışma kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Seferihisar Belediyesi Zenşiye Güler Anı Evi'nde bir araya gelen ilçe sakinleri, belediye yetkilileriyle birlikte ilçenin mevcut sorunlarını ele aldı ve çözüm önerileri sundu.

Toplantıya, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, başkan yardımcıları ve Danışma Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Yetişkin, açılış konuşmasında ilçenin genel durumu hakkında katılımcılara bilgi verirken, son dönemde hayata geçirilen projeler ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Toplantıda, özellikle alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, turizm potansiyelinin artırılması ve sosyal projeler gibi konular masaya yatırıldı. İlçenin doğal güzelliklerinin korunması ve sürdürülebilir turizm politikalarının geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Seferihisar'ın Danışma Kurulu, çeşitli meslek gruplarından ve ilçe sakinlerinden oluşuyor. Kurulda, Atilla Şensoy, Berkant İncekara, Deniz Tolga İnci, Dilek Değerlioğlu, Gürcan Türker, Hüseyin Ercan, Kürşat Cebeci, Mehmet Şenel, Mehmet Ecer, Namık Torun, Nüvit Hoca, Osman Kocaman, Osman Ürkmez, Şadiye Kolat, Tayfun İlhan, Tijen Tüte, Türker Çınar, Türker Eşiyok, Yavuz Koçoğlu, Yusuf Fidan ve Yusuf Vehpi Tarhan gibi isimler yer alıyor.