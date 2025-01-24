Seferihisar Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik her gün düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı bu uygulama, ilçenin tüm mahallelerine ulaşıyor ve 250 haneye günlük 3 öğün sıcak yemek sağlanıyor.

Sağlıklı ve lezzetli yemekler Tepecik Kadın Eli Mutfağı’nda hazırlanıyor

Yemekler, Seferihisar Belediyesi Tepecik Kadın Eli Mutfağı'nda, belediye çalışanları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından özenle hazırlanıyor. Sağlıklı menüler hijyen kurallarına uygun bir şekilde titizlikle pişiriliyor. Aşevi çalışanları, her gün kalori hesaplamalarını dikkate alarak farklı ve lezzetli yemekler sunuyor. Hazırlanan yemekler, yaşlı ve engelli vatandaşlara belediye araçlarıyla ulaştırılıyor.

"Kaynamayan tencere bırakmayacağız"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar’da ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımız ekonomik zorluklar nedeniyle oldukça yoruldu. Bu sebeple sosyal dayanışma bütçelerini artırmayı birincil görevimiz olarak kabul ettik. ‘Seferihisar’da kaynamayan tencere bırakmayacağız’ diyerek, göreve başladığımız andan itibaren hemşehrilerimizin yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla daha birçok destekle komşularımızın yanında olacağız" dedi.

Sosyal yardım başvuruları için Seferihisar Belediyesi'ne başvuru yapılıyor

Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, uygun kriterlere sahip olmaları halinde Seferihisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapabiliyor. Bu uygulama, Seferihisar’da ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.