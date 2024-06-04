Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisarlılar ile birlikte verdiği mücadele ile gözleri dolduruyor.

En son yapılan haberlere göre Seferihisarlılar, kendi yörelerindeki doğal güzelliklerin ve çevrenin korunması için bir araya gelmişti. Seferihisar'ın Sığacık bölgesinde bulunan Teos Marina'nın kapasitesinin artırılması planlarına karşı teknelerle denize açılarak protesto eylemi düzenleyen halk arasında Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin de vardı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, halkın doğal güzellikleri koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Sığacık Körfezi halkındır, balıklarındır, balıkçılarındır. Rant uğruna talana izin vermeyeceğiz" dedi. Marina yapımı sırasında verilen sözlerin yerine getirilmediğine dikkat çeken Yetişkin, "Burası sadece zengin kişilerin yatlarını bağladıkları bir otopark haline geldi" şeklinde konuştu. Yetişkin, doğanın korunmasının önemine vurgu yaparak, "İhtiyacın sonu yok ama doğanın sonu var" diyerek duyarlılığı ile diğer projelerini akıllara getirdi.

Seferihisar Belediyesi, daha önce de yaptığı çalışmalar ile dikkatleri çekmişti.

Sıfır Atık Eğitimleriyle Çevre Bilincinin arttırılması da o projelerdendi

Seferihisar Belediyesi, çevre dostu yaklaşımını pekiştirerek ilçedeki okullarda öğrencilere çevre bilinci kazandırmaya hala devam ediyor. İlçedeki okullarda düzenlenen sıfır atık eğitimleri, çevre konularında önemli bilgiler sunuyor. Eğitimlerde iklim değişikliği, çevrenin korunması, israfın azaltılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması gibi konular işleniyor. Ayrıca, su ve karbon ayak izi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda da bilgilendirme yapılıyor. Eğitimler, öğrencilerle etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilerek soru-cevap yöntemiyle destekleniyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, geleceğin çevre muhafızlarına güvenerek bu çalışmalardan gurur duyduğunu belirtmişti. Ayrıca Başkan Yetişkin, bilinçlendirdiği çocukların yaşadığı yerlere verdiği önemi de hazırlık hamleleri ile paylaşmıştı.

Sahil Temizliğiyle Yaz Sezonuna Hazırlık

Seferihisar Belediyesi, yaz sezonuna hazırlık kapsamında ilçenin en uzun plajlarından olan Ürkmez ve Doğanbey sahillerinde büyük bir temizlik ve düzenleme operasyonu gerçekleştirmişti.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra, eski aydınlatma lambalarının bakımı ve boyası yapılırken, yeni oturma bankları da sahile yerleştirilmişti. Kış aylarında sahilleri kaplayan yabancı otlar ve deniz samanları da temizlenerek, kum eksilmesi yaşanan bölgelere takviyeler sağlanmıştı.

Seferihisar Belediyesi'nin bu titiz çalışmalarıyla Ürkmez ve Doğanbey sahilleri, yaz sezonuna hazır hale getirilerek çevreye verilen değerde belediye olarak hafızalara kazınmayı başardı.