Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu’nun Hobi Bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edilen yaklaşık 700 hobi bahçesine yıkım uyarısı yaptı. Bu kapsamda, ilk müdahale Düzce Mahallesi’nde bulunan Doktorlar Sitesi’ndeki 7 evin boşaltılmasıyla başladı.

Ruhsatsız, izinsiz ve amacı dışında kullanılan bu evlerin yıkımı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Hobi bahçesi sahiplerine gerekli para cezaları uygulanarak, encümenden yıkım kararı alındı.