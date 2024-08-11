Seferihisar Belediyesi, 9-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği büyük çaplı deprem tatbikatı ile olası afetlere karşı hazırlığını gözler önüne serdi. İki gün süren tatbikatta, 3 ayrı istasyon kurularak deprem anında yapılması gereken kurtarma çalışmaları detaylı bir şekilde canlandırıldı.

Gerçekçi senaryolar ve canlandırmalar

Tatbikat sırasında, Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (SAK) tarafından çeşitli kurtarma istasyonları oluşturuldu. Bu istasyonlarda, enkazdan afetzede çıkarma, çadır kurma gibi kritik görevler gerçekleştirildi. Eğitimler, ekiplerin AFAD sınavına hazırlanmasına da katkıda bulundu. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, deprem gerçeğinin ülkemizin kaçınılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Seferihisar’ı afetlere karşı dayanıklı bir kent haline getirmek için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Ekiplerin eğitim ve sınav süreci

Tatbikatta 27 kişilik SAK ekibi, arama ve kurtarma eğitimleri sonrasında Hafif Seviye Arama ve Kurtarma Ekibi olarak AFAD’a akredite olmak için sınavlara katılacak. Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hakan Alten, “Arama kurtarma ekibimizin gece faaliyetlerini de içeren bugüne kadarki en kapsamlı eğitimini Doğanbey Ürkmez Bölge Amirliği yerleşkesinde gerçekleştirdik. Eğitimde, ekibin tüm imkan ve kabiliyetleri test edildi ve afet sonrası faaliyetlerin planlı organizasyonu sağlandı,” şeklinde bilgi verdi. Alten, ekibin düzenli eğitimlere devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Eğitimlerin önemi ve gelecek adımlar

Tatbikat, Seferihisar Belediyesi’nin afet yönetimi konusundaki kararlılığını ve hazırlık düzeyini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekiplerin standartlar doğrultusunda görevlerini yerine getirmesi, olası bir afet anında daha etkili ve hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Seferihisar Belediyesi’nin bu tür tatbikatları düzenlemeye devam edeceği belirtiliyor.