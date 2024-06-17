İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Çiçek Adası’nda çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirdi ve çevrede derin üzüntü yarattı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın gece saatlerinde başladı ve kısa sürede adayı sardı. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yoğun müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise tamamlandı.

Hayvanlar yaşamını yitirdi

Yangın sırasında adada yaşayan çok sayıda hayvanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangından kaçmaya çalışan bir tavşanın can havliyle koştuğu anlar görüntülendi. Bu durum, yangının etkilerini ve adadaki hayvanların dramını gözler önüne serdi.

Yangın bölgesine gelen yerel halk, hayvanların yangında can vermesinin yüreklerini burktuğunu dile getirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda hayvanın yangın nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırırken, bölgedeki doğal yaşamın yeniden canlandırılması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.