Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Ata Ekmeği ve Armola Şenliği, bu yıl Ulamış Köyü’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, geleneksel lezzetlerin yanı sıra Karakılçık Rotası da tanıtıldı. Yerel halk ve misafirler, şenliğin renkli atmosferinde bir araya geldi.

Karakılçık Rotası'nın lansmanı yapıldı

Şenliğin açılışında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Karakılçık Rotası'nın Seferihisar ve Türkiye için önemine değindi. Başkan Yetişkin, “Karakılçık Rotası, yalnızca Seferihisar için değil, Türkiye için de örnek olacak. Yerel olana sahip çıkarak, doğal olanı koruyarak geleceğimizi inşa ediyoruz” dedi. Bu yeni rota, yerel üretimi destekleyerek Seferihisar’ın kültürünü ve tarihini ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor.

2000 Karakılçık ekmeği satıldı

Gün boyu devam eden etkinliklerde, 2000 adet Karakılçık ekmeği satışa sunuldu. Şenlikte, geleneksel armola yapımı ve çeşitli kültürel etkinlikler yer aldı. Ayrıca, konserler, tiyatro gösterileri ve dans performansları da izleyicilerle buluştu. Bando Buffo, Grup Laf Aramızda, Seferiçınar Halk Dansları Grubu, İzBB Ulamış Köy Tiyatrosu ve Rebeteos Dance Academy’nin performansları büyük ilgi gördü.

Karakılçık buğdayı, Anadolu’nun en eski buğday çeşitlerinden biridir ve şenlik sayesinde gastronomi turizmine kazandırılmaya başlanmıştır. Karakılçık Rotası, köyün tarihi dokusu ve kültürünü tanıtarak, yerel üretimi desteklemeyi ve geleneksel ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Başkan Yetişkin, bu modelin en kısa sürede diğer köylere de uygulanacağını belirtti.

Karakılçık Rotası sayesinde Ulamış Köyü’nün sokakları, köy pazarı ve yöresel lezzetleri, turizmde daha geniş kitlelere tanıtılacak. Yetişkin, bu rota ile köyün kültürünü ve geleneksel lezzetlerini daha fazla kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.