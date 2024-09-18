Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediyenin müdür kadrosunda uzun yıllardır görev yapan Nejdet Yurttaş'ı Belediye Başkan Yardımcılığı'na atadı. Yurttaş, daha önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyordu ve bu süreçte belediyeye önemli katkılarda bulundu.

Nejdet Yurttaş kimdir?

23 yıllık devlet memurluğu deneyimine sahip olan Nejdet Yurttaş, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 43 yaşındaki Yurttaş, evli ve iki çocuk babasıdır. Yeni görevinde, Seferihisar'ın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceği bekleniyor.