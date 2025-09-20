İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri görev başında
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı, Seferihisar’ın karasında bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, göçmenleri yakalayarak gerekli işlemleri başlattı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi
Yakalanan 14 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.