Seferihisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, ilçenin minik sakinleri için daha da özel kılacak bir projeyle karşılıyor. Bu anlamlı günde, Seferihisar Çocuk Belediyesi’nin kapıları açılıyor, kurs kayıtları başlıyor.

Doğayla iç içe bir öğrenme merkezi

Yeniden tasarlanan Çocuk Belediyesi, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Eğitici kursların yanı sıra doğa temelli atölyelerle zenginleştirilen merkezde;

Sera alanında çiçek ekimi

Tavuk ve tavşan gibi hayvanların bakımı

Etkileşimli bahçe çalışmaları yapılacak.

Tüm bu uygulamalı etkinliklerle çocuklar hem doğayı tanıyacak hem de sorumluluk bilinci geliştirecek.

Eğitim ve eğlence bir arada

Çocuk Belediyesi’nde verilecek kurslar çok çeşitli branşları kapsıyor. Hem eğlenceli hem öğretici etkinliklerle çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri hedefleniyor. Atölye programı kapsamında sanat, doğa, el becerileri ve sosyal etkileşim alanlarına yönelik içerikler yer alacak.

Başkan Yetişkin: “Bu yolculuk mutlu çocuklarla başlayacak”

Hazırlıkları yerinde inceleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, projenin önemine vurgu yaptı:

“23 Nisan sadece bir bayram değil, çocuklarımızın kıymetini hatırladığımız çok özel bir gündür. Bu anlamda Seferihisar Çocuk Belediyesi’nin kapılarını böyle bir günde açmak bizler için heyecan verici. Çocuklarımızın hayal gücünü geliştirecek, doğayla bağ kurmalarını sağlayacak bir alan yarattık. Çünkü mutlu bir gelecek, mutlu çocuklarla başlar. Tüm minik dostlarımızı ve ailelerini açılışımıza bekliyoruz.”