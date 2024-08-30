Seferihisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Törene, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Burak Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Şimşek, İstihkam Albay Halil İbrahim Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunma töreniyle başladı

Tören, Seferihisar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı makamlarının Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Resmi törenin ardından Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar İlçe Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitler için dua okuyan protokol üyeleri, kabirlere çiçek bırakarak şehitlerin anısını yaşattı.

Zafer Bayramı kutlamaları, bu akşam saat 21.00’da Sığacık Kaleiçi’nde Seferihisar Belediye Bandosu’nun vereceği konserle devam edecek. Vatandaşların büyük ilgi göstermesi beklenen konser, Seferihisar halkına unutulmaz bir akşam yaşatacak.