İzmir'in Seferihisar ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde 5 büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 10 kilometrelik alanda kurban satışı yasaklandı. Yasak, Seferihisar'ın komşu ilçesi Urla'nın bazı bölgelerini de kapsıyor.

Şap Hastalığı Tespiti ve Alınan Önlemler

Seferihisar ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde bulunan bir damda, 5 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi. Bu durum, bölgedeki hayvan sağlığı ve kurban satışları için acil önlemler alınmasını gerektirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Seferihisar ve Urla ilçelerinde geniş çaplı tedbirler uygulamaya konuldu.

Kurban Satışına Kısıtlama

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet başkanlığındaki komisyon, şap hastalığının tespit edilmesi üzerine 10 kilometrelik bir alanda kurban satışını yasaklama kararı aldı. Bu karar, Seferihisar ve Urla'nın bazı mahallelerini kapsıyor. Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, Seferihisar'da tespit edilen hastalık nedeniyle Urla'nın Bademler, Hacı İsa, Altıntaş, Kuşçular, Ovacık, Sıra, Yenikent, Naipli, Camiatik, Yenice, Yelaltı, Yaka ve Rüstem mahallelerinde hayvan giriş ve çıkışının 15 gün süreyle yasaklandığını belirtti.

Yeni Kurban Satış Yerleri Belirlendi

Yasaklama kararının ardından, Urla'da kurban satışları için alternatif yerler belirlendi. Urla'da İçmeler Mahallesi eski Top Sahası ile Zeytinalanı Kahveler Durağı karşısında kurban satış yerleri kurulacak. Bu önlem, hem hayvan sağlığını korumak hem de vatandaşların güvenli kurban alışverişi yapmalarını sağlamak amacıyla alındı.

Hayvan Sağlığı İçin Alınan Tedbirler

Şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla, bölgedeki tüm büyükbaş hayvanlar gözetim altına alındı. Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı mahallelerde, veteriner ekipleri düzenli olarak kontroller yapacak ve hastalığın yayılma riskini en aza indirmek için gerekli tedbirleri alacak.

Vatandaşların Dikkatine

Yetkililer, şap hastalığının insanlara bulaşma riskinin olmadığını ancak hayvanlar arasında hızla yayıldığını belirtti. Bu nedenle, kurbanlık almak isteyen vatandaşların belirlenen satış yerlerine yönelmeleri ve yasaklı bölgelerden hayvan temin etmemeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, hayvan sahiplerinin ve satıcıların, yetkililer tarafından verilen talimatlara titizlikle uymaları istendi.