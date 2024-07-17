İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları, 16 Temmuz Salı günü itibariyle başladı. Planlanan program doğrultusunda, bozulmuş ve bakıma ihtiyaç duyan cadde, yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak.

Yenileme çalışmaları neler içeriyor?

Çalışmalar kapsamında, eskiyen ve çukurlaşan yol tamir edilip yeni asfaltla kaplanacak. Bu süreç, Akarca Caddesi'nin çehresini tamamen değiştirerek bölge sakinleri ve ziyaretçileri için daha konforlu hale getirecek.

Akarca daha modern bir görünüme kavuşacak

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Akarca Caddesi’nin yenilenmesi bölge sakinleri tarafından çok talep ediliyordu. Özellikle yaz sezonunda Seferihisar’da turizmin can damarlarından biri olan Akarca’nın modern ve kullanışlı bir görünüme sahip olması bizim için çok önemli. Bu sebeple seçim sürecinde Cemil Başkanımızla Akarca’yı ziyaret etmiş ve seçimden sonra hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nden ekiplerimiz yoğun bir mesai ile sahada emek veriyor. Çok yakında çalışmaları tamamlayacağız. Şimdiden tüm Akarca halkına ve Akarca’yı ziyaret eden misafirlerimize hayırlı olsun” dedi.