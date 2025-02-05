Seferihisar Belediyesi, Ege Denizi'nde yaşanan fay hareketliliklerinin ardından ilçede meydana gelebilecek herhangi bir afet durumunda vatandaşların hızla güvenli alanlara ulaşabilmesi için afet ve acil durum toplanma alanlarının konumlarını duyurdu. Belediye, "Olası bir afet sonrasında toplanma alanlarına ulaşmak sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarır" diyerek, Seferihisar'ın farklı mahallelerinde yer alan toplanma alanlarını ayrıntılı bir şekilde paylaştı.

Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak adına, Seferihisar Belediyesi'nin paylaştığı bilgilere göre, ilçedeki her mahallede birden fazla toplanma alanı belirlenmiş durumda. Vatandaşların bu alanları bilmesi ve gerektiğinde hızlı bir şekilde ulaşması önem taşıyor.

İşte Seferihisar’daki afet ve acil durum toplanma alanları:

Atatürk Mahallesi: Doğanbey Köy Meydanı, Ömür Beldesi Yelken Sitesi Sosyal Tesisleri Önü, Seferihisar Belediyesi Ürkmez Doğanbey Bölge Amirliği

Beyler Mahallesi: Beyler İlkokulu ve Spor Tesis Alanı

Camikebir Mahallesi: Karakayalar Mevkii Pazar Yeri Kuzeyindeki Park, Seferihisar Merkez Park Kafe, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri Arka Kısmındaki Otopark, Gözsüzler Mevkii Necat Hepkon Parkı

Karakayalar Mevkii Pazar Yeri Kuzeyindeki Park, Seferihisar Merkez Park Kafe, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri Arka Kısmındaki Otopark, Gözsüzler Mevkii Necat Hepkon Parkı Çamtepe Mahallesi: Çamtepe Köyü Sosyal Tesisleri

Çamtepe Köyü Sosyal Tesisleri Çolakibrahimbey Mahallesi: İzzet Gül Stadyumu

İzzet Gül Stadyumu Düzce Mahallesi: Düzce Köy Meydanı, İMKB Yatılı İHL Bahçesi

Düzce Köy Meydanı, İMKB Yatılı İHL Bahçesi Gölcük Mahallesi: Gölcük Köy Meydanı

Gölcük Köy Meydanı Hıdırlık Mahallesi: Seferihisar Belediyesi Ballıkuyu Spor Tesisleri, Akarca Mevkii 2134 Sokak Üzerindeki Park Alanı

Seferihisar Belediyesi Ballıkuyu Spor Tesisleri, Akarca Mevkii 2134 Sokak Üzerindeki Park Alanı İhsaniye Mahallesi: İhsaniye Köy Meydanı

İhsaniye Köy Meydanı Kavakdere Mahallesi: Kavakdere İlkokul Bahçesi, Kavakdere Köy Cami Önü

Kavakdere İlkokul Bahçesi, Kavakdere Köy Cami Önü Mersinalanı Mahallesi: Ürkmez Osman Koç Stadı, Ürkmez Halk Pazarı

Ürkmez Osman Koç Stadı, Ürkmez Halk Pazarı Orhanlı Mahallesi: Yeni Orhanlı İlköğretim Okul ve Spor Tesisleri, Eski Orhanlı Köy Meydanı

Yeni Orhanlı İlköğretim Okul ve Spor Tesisleri, Eski Orhanlı Köy Meydanı Payamlı Mahallesi: Payamlı Halk Pazarı ve Sosyal Tesis Alanı, Payamlı Eski Payamlı Köyü Düğün Salonu Ön Kısmı

Payamlı Halk Pazarı ve Sosyal Tesis Alanı, Payamlı Eski Payamlı Köyü Düğün Salonu Ön Kısmı Sığacık Mahallesi: Sığacık ASM Arka Kısmındaki Park ve Spor Tesis Alanı, Sığacık Düz Alan Mevkii Park Alanı

Sığacık ASM Arka Kısmındaki Park ve Spor Tesis Alanı, Sığacık Düz Alan Mevkii Park Alanı Tepecik Mahallesi: Tepecik Merkez Belediye Spor ve Sosyal Tesis Alanı, Tepecik Saran Camii ve Arka Kısmındaki Park Alanı

Tepecik Merkez Belediye Spor ve Sosyal Tesis Alanı, Tepecik Saran Camii ve Arka Kısmındaki Park Alanı Turabiye Mahallesi: Turabiye Deprem Konutları Ön Kısmındaki Park Alanı

Turabiye Deprem Konutları Ön Kısmındaki Park Alanı Turgut Mahallesi: Turgut Köyü Belediye Spor Tesis Alanı

Turgut Köyü Belediye Spor Tesis Alanı Ulamış Mahallesi: Ulamış Belediye Sosyal Tesis Alanı, Ulamış Köy Meydanı

Seferihisar Belediyesi'nin yaptığı bu açıklama, afetlere karşı alınması gereken önlemler konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve güvenliği sağlamak amacı taşıyor.