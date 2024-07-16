Seferihisar Salı Pazarı’nda toplanan hayvan hakları savunucuları, TBMM’ye sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti. SEHAYDER, Afalina, Elim Patimde, Pati Çetesi, Akarcalılar Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, "Ölüm yasasına geçit yok", "Bu yasa yerin dibine batsın", "Katliamlara şiddete hayır" pankartlarıyla yasa teklifine karşı tepkilerini dile getirdi.

"Kanlı yasa teklifini reddediyoruz"

Protesto sırasında yapılan açıklamalarda, yasa teklifinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Hayvan hakları savunucuları, "Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. Ölüm kampları inşa ettireceğinize, yurt çapında kısırlaştırma seferberliği ilan edin" çağrısında bulundu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den destek

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de protestoya katılarak destek verdi. Başkan Yetişkin, yaptığı konuşmada yasayı kabul etmeyeceklerini belirterek şunları söyledi: “Bugün burada, hep birlikte, vicdanlarımızı sızlatan ve kabul edilemez bulduğumuz bir yasaya karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Sokaklarda bu kadar fazla sokak hayvanının bakımsız bir şekilde yaşamasından elbette hepimiz rahatsız oluyoruz. En çok da hayvanseverler rahatsız. Beni her gün onlarca hayvansever arayıp kısırlaştırma, hayvanların tedavisi ve mama desteği konusunda yardım istiyor.

Hepimiz sokaktaki canların sağlıklı olmasını istiyoruz. Aynı zamanda hiçbir çocuğumuzun ya da vatandaşımızın sokak hayvanları yüzünden zarar görmemesi gerekiyor. Ancak çözüm, belediyelere hükümet tarafından destek verilmesi, barınakların kapasitesinin ve niteliğinin artırılması, kısırlaştırma konusunda hükümet ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışmasıdır. Bu zamana kadar bizi dinleyen olmadı.

Şimdi kalkmışlar belediyelere gerekirse hayvanları öldüreceksiniz diyorlar. Böyle bir dayatmayı kabul etmeyeceğiz. Biz bu vebalin altında kalmayacağız. Yasanın geçmemesi için sesimizi en yüksek şekilde çıkaracağız. Seferihisar, doğası ve insanıyla her zaman hayvan dostu bir kent olmuştur. Bizler, burada yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlüyüz. Bu eyleme katılan, destek veren herkese teşekkür ederim. Unutmayalım ki, sessizlerin sesi olmak en büyük insanlık görevidir.”