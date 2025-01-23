Seferihisar'da Kültürel Geleceğin Yol Haritası Belirleniyor

Seferihisar, 14-15 Mart 2025 tarihlerinde Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği (KültürEkoloji) ile Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti’nin (SGC) düzenleyeceği Kültür Politikaları Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın da desteklediği etkinlikte, ilçenin kültürel hayatı ve sürdürülebilirlik odaklı projeleri masaya yatırılacak.

Seferihisar’ın kültürel dinamikleri ele alınacak

Seferihisar, yaz aylarında nüfusu bir milyonu aşan ve İzmir’in en hızlı büyüyen ilçesi olarak dikkat çekiyor. Bu büyümenin kültürel etkilerini tartışmak ve yeni stratejiler geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda, kültürel üretim alanları, kamusal mekanların işlevselliği ve kültürel aktivitelerin artırılması gibi başlıklar ele alınacak.

Kültürel miras yaşatılacak

Çalıştayın öne çıkan konuları arasında Seferihisar’ın kültürel mirasının korunması, kültür mekanlarının lojistiği ve programlanması, dezavantajlı grupların sanata erişimi ve kadınların sosyal yaşama katılımı yer alıyor. Çocukların kültürel faaliyetlere erişimi ise ana başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. KültürEkoloji Derneği’nin açıklamasına göre, “Seferihisar’ın kültürel mirasını yaşatmak ve sosyal hayatını zenginleştirmek için düzenleyeceğimiz bu çalıştay, tüm paydaşları bir araya getirerek çözüm odaklı fikirler geliştirecek” diye aktardı.

Çalıştaya Seferihisar’da yaşayan sanatçılar, zanaatkarlar, gazeteciler, turizmciler, akademisyenler ve muhtarlar gibi geniş bir kesim davet edildi. Ayrıca eğitim sendikaları ve sivil toplum örgütleri de kültürel sürdürülebilirliğe dair önerilerini paylaşacak.