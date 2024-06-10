Zabıta ekipleri, denetimler sırasında iş yeri çalışanlarına uyulması gereken konularla ilgili bilgilendirme yapıp, Fiyat Tarife Yönetmeliği'ne ait güncellemeleri de esnaflara iletti. Denetimlerin, ilçe genelinde önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

Denetimlerde dikkat edilenler

İş yerlerinin genel temizliği ve hijyenik olması kontrol edildi. İş yerlerinin tarifelerinin güncel ve yasalara uygun olması kontrol edildi. Ürünlerin fiyatlarının Fiyat Tarife Yönetmeliği'ne uygun olması kontrol edildi. Esnaflar, uyulması gereken konularla ilgili bilgilendirildi ve Fiyat Tarife Yönetmeliği'ne ait güncellemeler kendilerine iletildi.

Zabıta Müdürü'nden açıklama

Seferihisar Belediyesi Zabıta Müdürü, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması ve yasalara uyulması için denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için bu denetimler büyük önem taşıyor. Denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek ve yasalara uymayanlara karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Vatandaşlara çağrı

Seferihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşları da Kurban Bayramı alışverişlerinde dikkatli olmaya ve yasalara aykırılık gördükleri durumlarda 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmaya çağırdı.