Seferihisar'da Lavanta Hasadı Festivali Gerçekleşti

Seferihisar Belediyesi'nin 2015 yılından beri düzenlediği lavanta hasadı festivali, 21 Temmuz Pazar günü Turgut Köyü'nde gerçekleşti. Festival, yerel tarımı ve üreticileri destekleyen önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

"Emeğinize yüreğinize sağlık"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Gökhan Pehlivan ile Belediye Meclis Üyeleri de festivale katılarak yerli üreticilere destek verdi. Başkan Yetişkin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu mucizenin adı Lavanta! 2015 yılında 3 dönüm ile başladığımız hikayenin bugün yüzlerce dönüme yayılması muhteşem bir başarı. Bu hepimizin başarısı. Turgut Köyü halkının emeği çok büyük. Emeğinize yüreğinize sağlık” dedi.

Festivalin eğlenceli etkinlikleri

Seferihisar’ın lavantalarından elde edilen çeşitli el yapımı ürünler, festivalde kurulan stantlarda ziyaretçilerle buluştu. Lavanta sabunları, yağları ve süs eşyaları büyük ilgi gördü.

Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde başlayan festival, Dilek Güney Ritim Grubu ve Rebeteos Dance Academy’nin gösterileriyle devam etti. Vatandaşlar, etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.