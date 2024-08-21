İzmir'in sakin şehir unvanına sahip Seferihisar ilçesi, 24 Ağustos Cumartesi günü Ata Ekmeği ve Armola Pazarı ile yine dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Ulamış Köy Meydanı’nda gerçekleşecek bu özel etkinlikte, ziyaretçilere bölgenin geleneksel lezzetleri olan Ata Ekmeği ve Armola Peyniri ikram edilecek.

Müzik ile eğlence doruğa çıkacak

Pazar, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda dopdolu etkinlikleriyle de ziyaretçilerine keyifli bir gün yaşatmayı hedefliyor. Gün boyunca, bölgenin yerel ürünleri ve lezzetleri satışa sunulacak, Seferihisar Belediye Bandosu’nun konseri ile ortam şenlenecek. Ayrıca, Ulamış Köy Tiyatrosu’nun özel gösterisi ve Dilek Güney Ritim Grubu’nun müzik performanslarıyla ziyaretçiler eğlencenin doruklarına ulaşacak.

El emeği ürünler sergilenecek

Etkinlik kapsamında ayrıca, Rebeteos ekibinin dans gösterisi ile final yapılacak olan çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek. Katılımcılar, hem yerel kültürü yakından tanıma fırsatı bulacak hem de el emeği ürünlerle dolu bir pazarın tadını çıkaracaklar.

Tüm halk davetli

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tüm vatandaşları bu özel güne davet ederken, "Dünyaya tanıttığımız Ata Buğdayımız ve Armola Peynirimiz'in gelenekselleşen programına tüm misafirlerimizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.