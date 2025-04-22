23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, başkanlık koltuğunu sembolik olarak Sığacık 80. Yıl Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi İnci Danacı’ya devretti.

Temsili devir teslim töreni, Seferihisar Belediyesi’nde neşe dolu anlara sahne oldu. Küçük Başkan İnci Danacı, çocukların yaşam alanlarının geliştirilmesi ve sosyal etkinliklerin artırılması gibi önerilerini dile getirdi.

“Çocuklarımızın sözü değerlidir”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çocukların düşüncelerine önem verdiklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın görüşleri bizler için çok kıymetli. Seferihisar’da her zaman önceliğimiz çocuklar,” dedi.

Yetişkin, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andığını da sözlerine ekledi.

“Atamızın mirası, çocuklarımızın bayramı”

Başkanlık koltuğuna oturan İnci Danacı, Seferihisar’da çocuklara yönelik yapılması gereken projeler hakkında fikirlerini paylaştı. Çocukların şehir yönetiminde söz sahibi olmasının önemine dikkat çeken Danacı, ilçede çocuklara özel alanların artırılmasını önerdi.

Bu özel etkinlik, 23 Nisan ruhunu yaşatırken, çocuklara duyulan güveni de gözler önüne serdi.