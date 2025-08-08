Orhanlı Köyü’nde kültür, üretim ve dayanışma bir arada yaşatılacak

Seferihisar’ın kadim üretim kültürünü yaşatan Orhanlı Köyü, bu yıl önemli bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. “Sanatçılar Şehri” temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen TeosFest 2025, 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de başlayacak Orhanlı Köy Şenliği ile sona erecek.

Şenlikte yöresel üretim ve kültürel değerler buluşacak

Şenlik, Seferihisar Belediyesi, Orhanlı Köyü Muhtarlığı, Orhanlı Çocuk Kütüphanesi ve KültürEkoloji Derneği iş birliğiyle düzenlenecek. Etkinlik alanında kurulacak yerel üretici stantları, çocuk atölyeleri, halk oyunları gösterileri, söyleşiler ve geleneksel ikramlar ile dolu dolu bir gün ziyaretçileri bekliyor.

Yangınların ardından köyde dayanışma ruhu pekiştiriliyor

Geçtiğimiz ay yangın felaketi yaşayan Orhanlı Köyü’nde düzenlenecek şenlik, aynı zamanda dayanışma mesajı da taşıyor. Yangının ardından “Seferihisar için Seferberiz” diyerek harekete geçen TeosFest ekibi, bu etkinlikle hem yerel üreticiye destek sağlamayı hem de yöre halkına moral olmayı hedefliyor.

Şenlik, doğa ile uyumlu yaşam kültürünü vurguluyor

Şenlik programında hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik etkinlikler yer alacak. Katılımcılar, atölye çalışmaları, kültürel gösteriler ve doğal ürünlerle dolu stantlarda keyifli zaman geçirme imkânı bulacak. Etkinlik, bölge halkının doğayla uyumlu yaşam anlayışını desteklerken, toplumsal dayanışmayı da ön plana çıkarıyor.

Herkes davetli

10 Ağustos 2025 Pazar günü saat 17.00’de Orhanlı Köyü Piknik Alanı’nda başlayacak şenliğe tüm halk davet edildi. Şenlik, TeosFest’in kültürel zenginliğini yerel değerlerle buluşturarak unutulmaz bir kapanışa sahne olacak.