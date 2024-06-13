Ortaokul 6. ve 7. sınıf ile lise 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinden oluşacak olan robot takımı, Seferihisar'ı çeşitli yarışmalarda temsil edecek. Başvurular, 14-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Gençlerin, robotik dünyada yeteneklerinizi sergilemek ve geliştirebilecekleri dersler, 7 Temmuz tarihinde başlayacak. Başvuruların ardından gerekli görüldüğü takdirde, 4 Temmuz 2024 tarihinde yazılı sınav veya sözlü mülakat yapılacak. Bu sınav ve mülakatla, en yetenekli ve istekli üyeler belirlenmesi amaçlanıyor.

Başvurular, Seferihisar Belediyesi web sitesinde yayınlanacak form üzerinden online olarak yapılabilecek.