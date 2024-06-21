Zafer Partisi Seferihisar İlçe Başkanı İnci Paksoy, Teos Marina'nın kapasite artırımı planlarına karşı derin endişelerini dile getirdi. Paksoy'un açıklamalarına göre, Teos Marina'nın genişlemesi sadece Seferihisar'ın doğal güzelliklerine değil, aynı zamanda bölgedeki ekolojik dengeye de zarar verebilir. Sığacık gibi deprem riski taşıyan bir yerleşimde kapasitenin artırılması, olası bir doğal afet durumunda yıkıcı etkilerin daha da büyümesine yol açabilir.

Paksoy, Teos Marina'nın 2007 yılından bu yana Sığacık'ta faaliyet gösterdiğini ve bu süre zarfında bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağladığını belirtti. Ancak, marinanın mevcut büyüme planlarının bölgenin doğal dokusuna zarar verebileceği endişesini taşıdıklarını ifade etti. Doğal güzelliklerin korunmasının yanı sıra ekolojik dengenin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Paksoy, bu tür projelerin özenle ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ayrıca, Paksoy'un açıklamalarında, bölgenin deprem riski altında olması nedeniyle kapasite artışının tsunami gibi doğal afetlerin etkilerini artırabileceği uyarısı da yer aldı. Bu tür risklerin minimize edilmesi için çevresel etki değerlendirmelerinin titizlikle yapılması gerektiğini dile getiren Paksoy, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.