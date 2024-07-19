Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, göreve yeni başlayan İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik'i ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Seferihisar'da turizmin 12 aya yayılması ve Teos Antik Kenti'nin kültür turizmi açısından değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Seferihisar'ın turizm potansiyeli

Başkan Yetişkin, Seferihisar'ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın çalıştıklarını belirtti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yapılan ortak çalışmalar sayesinde Seferihisar'ın uluslararası alanda daha fazla tanıtılması hedefleniyor. Yetişkin, “Turizm potansiyeli olan bölgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın çalışması çok önemli. Seferihisar Belediyesi olarak yaklaşık iki yıldır bakanlık ve TGA ile çok yakın çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene Dionysos Şenliği’nde bakanlık şenliğe partner olmuştu. Bu sene de olması için görüşmemizi sağladık” dedi.

Kültür turizmi ve Teos Antik Kenti

Toplantıda, Teos Antik Kenti'nin kültür turizmi açısından değerlendirilmesi ve İon Rotası'nın uluslararası alanda tanıtılması konuları da ele alındı. Başkan Yetişkin, seçim sürecinde söz verdikleri Avrupa Konseyi Zeytin Ağacı Rotası ve Teos Bağ Rotası projeleri için de bakanlık ile birlikte çalışmalara başladıklarını belirtti. “12 aya ve tüm Seferihisar’a yayılan, hem yerli halkın hem de esnafın yüzünü güldüren bir turizm için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Ortak çalışma planları ve gelecek hedefleri

Başkan Yetişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan işbirliklerinin Seferihisar'ın turizm potansiyelini artırmada büyük rol oynadığını vurguladı. Yeni il müdürü Fahrettin Kerem Çevik'e başarılar dileyen Yetişkin, “Bu vesile ile yeni il müdürümüz Fahrettin Kerem Çevik’e bir kez daha hayırlı olsun” diyerek tebriklerini iletti.

Seferihisar'ın turizm geleceği

Seferihisar Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaparak Seferihisar'ın turizm potansiyelini 12 aya yaymayı ve bölgenin uluslararası alanda tanıtımını artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ve projeler, hem yerli halkın hem de esnafın yüzünü güldürecek. Seferihisar, kültür ve turizm açısından önemli bir merkez haline gelmeyi amaçlıyor.