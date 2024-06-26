Seferihisar Belediyesi, ilçede tarım arazilerine zarar veren ve yasalara aykırı olarak inşa edilen hobi bahçelerine karşı önemli bir adım attı. Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu'na aykırı olduğu tespit edilen yaklaşık 700 hobi bahçesi sahibine yıkım uyarısı yapıldı. Bu bahçelerin ruhsatsız, izinsiz ve asıl amaçları dışında kullanıldığı belirlenmişti.

İlk yıkım adımı, Düzce Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde atıldı. Burada bulunan 7 ev, belediye ekipleri tarafından boşaltılarak yıkıma hazır hale getirildi. Yıkım süreci, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre yürütüldü ve hobi bahçesi sahiplerine uygulanacak para cezalarıyla birlikte encümen kararı alındı.

Seferihisar Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili olarak hobi bahçesi sahiplerine tebligat yapıldığını ve yasaya aykırı şekilde inşa edilen bu bahçeleri almamaları konusunda uyardı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Hobi bahçesi almayın, aldırmayın. Bu tür yapılar sadece sizin değil, kamu servetini de zarara uğratabilir" denildi.

Hobi bahçelerinin yıkımıyla ilgili sürecin tamamlanması için prosedürlerin işletildiği vurgulandı. Seferihisar Belediyesi, halkı yasalara uygun şekilde yapılan ve çevreyle uyumlu hobi bahçeleri edinmeye teşvik etmeye devam edeceğini ifade etti. Bu adımın hem çevre koruma hem de kent düzeni açısından önem taşıdığı belirtildi.