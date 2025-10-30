Seferihisar’daki Teos Bağ Rotası, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları arasında yer alan Iter Vitis’e resmen kabul edildi. Sertifika töreni, bu yıl Kapadokya’da düzenlenen 14. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Forumu’nda gerçekleştirildi.

Seferihisar Belediyesi öncülüğünde kurulan Teos Bağ Rotası, Avrupa çapında tanınan kültürel bir rota hâline geldi. Türkiye’nin en köklü bağcılık merkezlerinden biri olan Seferihisar, bu adımla uluslararası arenada da dikkat çekiyor.

Teos Antik Kenti sınırlarında yer alan Dionysos Tapınağı, Antik Yunan mitolojisinde şarap, bağ, tiyatro ve sanatın tanrısı Dionysos’a adanmış en büyük Anadolu tapınağı olarak dikkat çekiyor. Böylece Teos Bağ Rotası, yalnızca bağcılık değil, kültürel ve mitolojik mirası da barındırıyor.

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Forumu’na Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Dış İlişkiler, Turizm ve Projeler Koordinatörü Dilan Taşdemir katıldı. Türkiye’den forumda sunum yapan tek belediye olarak öne çıkan Seferihisar Belediyesi, İon Rotası, Karakılçık Rotası ve Gastro Rotalar projelerini tanıttı. Sunum, yaklaşık 500 kişilik uluslararası katılımcı tarafından büyük ilgi gördü.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Kültürel öğelerimizi birbirine bağlayan bir turizm anlayışı benimsiyoruz. Teos Antik Kenti’nden Dionysos Tapınağı’na, Gölcük ve Gödence’deki bağ evlerine kadar tüm bağ alanlarını kapsayan bir rota geliştirdik. Bu sertifika ile Seferihisar, Türkiye’deki bağcılık turizmine yeni bir bakış kazandıracak” dedi.