Seferihisar Belediyesi her yıl düzenlediği lavanta hasadını, bu yaz muhteşem bir şenliğe dönüştürüyor. 21 Temmuz Pazar günü saat 12.00’da Turgut Köyü’nde başlayacak şenlik, bando gösterileri eşliğinde lavanta hasadı ile başlayacak. Ayrıca atölyeler ve üretici standları da kurulacak.

Çok renkli bir festivale hazır olun

Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi ve Dilek Güney Ritim Grubu'nun konser vereceği şenlik, lavanta üreticileri, kooperatifler ve derneklerin stantlarına da ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, “Lavanta Yağı Damıtma Atölyesi” ve “Lavantalı Ev Sabunu Yapımı Atölyesi” gibi etkinliklerle lavanta üzerine bilgi ve deneyim kazanacaklar.

Tüm halk davetli

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şenliğin, Seferihisar'ı lavantasıyla ünlü bir destinasyon haline getiren tarımsal üretimle turizmi buluşturduğunu belirterek, tüm halkı hafta sonlarını lavanta kokularıyla süslenmiş etkinliklerle değerlendirmeye davet etti.