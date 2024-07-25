Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, liderliğindeki heyetle gün boyu Yunan adalarındaki çeşitli yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret, karşılıklı turizm, ticaret ve diplomasi alanlarında işbirliğini artırma amacını taşıyor.

Seferihisar dünyaya açılıyor

Başkan Yetişkin, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Sınır kapımızın açık olması Seferihisar’ı dünyaya açan en önemli unsurlardan biri. Yunan adaları için verilen kapı vizesi ile birlikte Seferihisar, Türkiye’den gelen turistlerin geçiş noktası haline geldi. Bu potansiyeli değerlendirmek ve Samos adası ile ticaret ve turizm konularında işbirliğimizi geliştirmek için ilişkilerimizi sıcak tutmak çok önemli," dedi.

İki şehir arasında ticari birlik güçleniyor

Heyet, ilk olarak Vathi Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada, Seferihisar ve Samos arasında İon Rotası’nın uluslararası turizm destinasyonu olarak kabul edilmesi ve iki şehir arasındaki ticaretin artırılması gerektiği konusunda uzlaşıldı. Ayrıca, ticaret ve esnaf odalarının bir araya geleceği toplantılar düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Turistler artık saatlerce güneş altında beklemeyecek

Başkan Yetişkin, Samos Vathi Limanı’nda Türk turistlerin uzun kuyruklarda beklediğine dikkat çekti ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti. "Kapı vizesi uygulaması sayesinde gemiler tam kapasite geliyor, ancak turistler saatlerce güneş altında bekliyor. Bu konuda Samos Belediye Başkanı ile görüştüm ve sorunun çözülmesi için gerekli adımların atılmasını talep ettik," dedi. Samos yetkilileri, bu sorunun önümüzdeki yıl içinde çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

"Türk misafirler sokaklarımızı canlandırdı"

Karlovassi Belediyesi’nde yapılan ziyaret ise oldukça sıcak bir ortamda geçti. Karlovassi Belediye Başkanı Themistoklis Papatheofanous, "Seferihisar’ın ziyaretinden dolayı çok mutluyuz. Yerel siyasetçiler olarak dostluk ilişkilerimizi geliştirmek ve projelerde ortaklaşmak için çaba göstereceğiz," dedi. Vathi Belediye Başkanı Papageorgiou Paraskevas ise, "Türk misafirler sokaklarımızı canlandırdı. İletişim eksikliği iki tarafa da fayda sağlamaz," şeklinde konuştu.

28-29 Eylül tarihlerinde Seferihisar’da düzenlenecek Dionysos Şenliği'ne katılacak olan iki belediye başkanı ve ekipleri, bu etkinlikte de işbirliklerini pekiştirmeyi planlıyor.