Seferihisar Belediyesi, park ve sosyal alanlarda kullanılacak yeni bankların üretimini Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine emanet etti. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Celal Tetik’in öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, yerel iş gücünün desteklenmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarına kavuşması açısından büyük önem taşıyor.

Proje öğrencilerin pratik yapmasına imkan tanıyor

Proje hakkında açıklama yapan Başkan İsmail Yetişkin, "Bu proje, sadece yerel işgücümüzü desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimizin sahada eğitim alarak teknik bilgi ve becerilerini pekiştirmelerine olanak tanıyor. Endüstri Meslek Lisesi’nin sağladığı bu teknik bilgi, dayanıklı ve kaliteli bankların üretilmesini sağlayacak. Bu banklar, Seferihisar’ın dört bir yanında halkın kullanımına sunulacak," dedi.

Tasarımdan üretime tüm süreçlerde

Proje çerçevesinde, Endüstri Meslek Lisesi’nin metal işleri ve ahşap teknolojileri bölümlerinden öğrenciler ve öğretmenler, tasarımdan üretime kadar tüm süreçlerde aktif rol alacak. Böylece öğrenciler, teorik bilgilerini gerçek bir proje üzerinde uygulayarak, üretim sürecinde değerli deneyimler kazanacak.

Mesleki becerileri gelişecek

Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Celal Tetik ise, "Öğrencilerimizin bu tür projelere katılması, onların mesleki becerilerini geliştirirken, iş hayatına hazırlanmalarına da büyük katkı sağlıyor. Belediyemizle gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, eğitim kalitemizi artırmamızın yanı sıra, toplumumuza da hizmet etmemizi sağlıyor," şeklinde konuştu.