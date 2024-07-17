2020 yılından bu yana Seferihisar’ın ilk ve tek bale ve dans okulu olarak çalışmalarını yürüten Neşeli Bale Akademi, başarıları ile ilçenin gururu oluyor. Akademi’nin düzenlediği karnavalda kas rahatsızlığı olan öğrencilerin hünerlerini sergilediği Karnaval büyük ilgi görürken, İstanbul’daki uluslararası bale yarışmasında elde edilen ödüller de ilçe halkını sevindirdi.

Farkındalık yarattılar

Başak Kolcuer ve Şeniz Yırtlazlı tarafından açılan Akademi, bu yıl geleneksel hale getirdiği 5. Büyük gösterisi Neşeli Karnaval ile izleyenleri yine hayran bıraktı.

Kas rahatsızlığı olan öğrencilerin sahnede dans etmesinin gösteride büyük farkındalık yarattığına dikkat çeken Akedemi Müdürü Başak Kolcuer, ‘Beyin felcinden kaynaklanan bir kas rahatsızlığı olan Cerebral Palsy' li dans öğrencilerimizin azimle sergiledikleri gösteri izleyen herkesi duygulandırdı. Peri kızı Çakıl ve Kahraman Kayra ile balerin, balet ve dans öğrencileri sahnede çok güzel bir gösteri yaparak finalde dakikalarca alkış aldılar. Burada amacımız gençlerin de dikkatini çekmek, onları dansa, baleye, harekete özendirmek’ dedi.

Teknolojinin getirdiği yeniliklerin genç ve çocuklara olumsuz yan etkiler aşıladığını da hatırlatan Kolcuer, ‘Günümüzde çocuklar daha az hareket ediyor, bilgisayar oyunları ve ekran bağımlılığı nedeniyle sağlıksız bir yaşam tarzını benimsiyorlar. Gençleri ve çocukları hareket, sanat ve dans ile buluşturmak, yaşamlarında onlara yeni hedefler belirlemek, yeteneklerini fark etmelerini ve değerlendirmelerini sağlamak istiyoruz. Yetenekli öğrencilere bünyemizde burslu eğitim de veriyoruz. Bale önemli bir sanat. İnsana huzur veren, sosyal yaşamda kişiyi motive eden bir sanat dalı. Kapımız tüm gençlere açık’ diye konuştu.