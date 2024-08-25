Ulamış Mahallesi’nde geleneksel hale gelen üretici pazarları, bu yıl da büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Seferihisar Belediye Bandosu’nun eşlik ettiği etkinlikte tiyatro oyunları, ritim gösterileri ve dans şovları katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

“Atalarımızın mirası tescillendi”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şenlikte yaptığı konuşmada, Seferihisar’ın önemli bir değeri olan Topan Karakılçık Buğdayı'nın coğrafi işaret alarak tescillendiğini duyurdu. Yetişkin, “Atalarımızın bize mirası karakılçık buğdayının bereketini hep birlikte kutluyoruz. Bu tescille, Seferihisar’ın mirası artık resmen korunacak ve gelecek nesillere aktarılacak” dedi. Yetişkin, ayrıca Seferihisar’ın geleneksel Armola peynirinin de önemine değinerek, bu ürünlerin Seferihisar’ın marka değerini artırdığını belirtti.

Kültürel gösterilerle dolu bir gün

Köy meydanında kurulan üretici pazarında, Seferihisar’a özgü ürünlerin yer aldığı stantlar büyük ilgi gördü. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Gökhan Pehlivan, CHP İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ve Ulamış Mahalle Muhtarı Kadir Girginer ile birlikte stantları ziyaret eden Başkan Yetişkin, üreticilerle sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi.

Gün boyunca süren etkinliklerde Ulamış Köy Tiyatrosu, Dilek Güney Ritim Grubu, Cavit Ata ve Orkestrası ile Rebetos Dans Akademisi’nin gösterileri, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Şenlik, bu gösterilerin ardından coşkulu bir şekilde sona erdi.