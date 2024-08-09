Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği, kentin kültür ve sanat temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, Seferihisar'ın kültür ve sanat hayatı detaylıca ele alındı. Teos Yazarlar Evi'nde gerçekleşen toplantıda, Seferihisar’ın kültürel mirasının nasıl daha geniş kitlelere ulaştırılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültür sanat zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtılacak

Toplantıya katılan ünlü yazar Yusuf Nazım, Seferihisar'daki kültür ve sanat zenginliğinin tüm Türkiye'ye tanıtılması gerektiğini vurguladı. Nazım, "Seferihisar'daki kültür ve sanat derinliği gerçekten etkileyici. Bu zenginliği daha geniş bir kitleye ulaştırmak için belediyeyle ortak projeler geliştirmeyi ve Seferihisar sanat dayanışması gibi bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Sanatçılar Şehri Seferihisar"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, toplantının sanatçılar ve belediye arasında güçlü bir iş birliği için önemli bir adım olduğunu belirtti. Yetişkin, "Seferihisar, dünya çapında ilk sanatçılar birliğinin kurulduğu yer olarak bilinir. Bu nedenle 'Sanatçılar Şehri Seferihisar' diyoruz. Kültür ve sanat odaklı projelerimizi bu çerçevede geliştiriyoruz. Sanatçılarımızla bir araya gelmek ve onların görüşlerini almak bizim için büyük önem taşıyor. Seferihisar’ın kültür-sanat potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.