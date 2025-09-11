Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Törene Yoğun Katılım

Kutlama programına Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Garnizon Komutanı Albay Murat Kuzucu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Şehit Polisler İçin Duygusal Anma

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, törende yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde Balçova’da şehit olan kahraman polisleri anarak sözlerine başladı.

Yetişkin,

"Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize ise acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimiz Sonsuza Dek Var Olacak”

Konuşmasının devamında, Seferihisar halkının kurtuluş mücadelesindeki kararlılığını hatırlatan Başkan Yetişkin, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

"Seferihisar halkı, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatıdır. Bu bayrak asla yere inmeyecek, bu millet asla boyun eğmeyecek. Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz sonsuza dek var olacaktır."

Coşku Meydanlara Taştı

Etkinlik, protokol konuşmalarının ardından belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde sona erdi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldururken, Seferihisar’ın kurtuluşunun 103. yılı uzun süre hafızalarda kalacak duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu.

Seferihisar Belediyesi, kurtuluş yıl dönümü kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini duyurdu.